匯控渣打摩通等銀行被揭涉知情下助洗黑錢　涉特朗普前競選經理 (14:22)

文件提到其中一人是曾領導特朗普2016年總統競選團隊幾個月的前競選經理馬納福特。根據文件，摩通在超過10年時間中，為馬納福特處理逾5000萬美元，就算在他被指洗黑錢和逃稅而辭職後的14個月期間，摩通仍為他匯款最少690萬美元。

文件又提到，與普京識於微時的俄羅斯億萬富豪羅滕貝格（Arkady Rotenberg）可能利用英國巴克萊銀行洗黑錢和逃避制裁。美國和歐盟於2014年對羅滕貝格實施金融限制，指稱他與其弟是俄羅斯領導層圈子成員，公司參與國內多項基建，為普京提供協助。文件顯示，相信由羅滕貝格控制的最少兩家公司，擁有秘密銀行戶口。

其他在文件中提及的政客，包括馬來西亞一馬基金醜聞主角之一的華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）、剛果民主共和國前副總統本巴（Jean-Pierre Bemba Gombo）和烏克蘭前國家安全與國防事務委員會秘書長克柳耶夫（Andriy Klyuyev）等。

另外，業務主要位於亞洲和非洲的渣打銀行，被指協助一家據報與阿富汗武裝分子塔利班有關的迪拜公司轉移資金。摩通、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）等銀行亦涉嫌協助一些與朝鮮政權有關的公司轉移超過1.5億美元。

（BBC/衛報）