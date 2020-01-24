美最高法院大法官金斯伯格病逝　特朗普可委任繼任人　或令最高法院更右傾 (11:50)

金斯伯格於1993年由時任美國總統克林頓任命為最高法院大法官，是最高法院歷來第2名女性大法官。最高法院有9名大法官，分別是5名保守派及4名自由派。金斯伯格是9人中最年長的一人，也是自由派大法官的領袖，她力倡男女平權，支持推進同性戀者平權及少數族裔的權利。

金斯伯格逝世後，外界估計特朗普勢將任命保守派人士來填補其空缺，令最高法院更右傾。特朗普上任至今曾先後任命兩名保守派大法官入最高法院，一旦再有保守派大法官加入，將對墮胎、死刑、投票權、同性戀權利、宗教自由權以至總統權力等議題都有重大影響。

特朗普發聲明悼念金斯伯格，讚揚她是「法律巨人」。白宮發言人表示，白宮將下半旗悼念金斯伯格。

法新社引述美國媒體報道，金斯伯格在死前數天曾向孫女表示，最熱切的希望是自己能留任到下任總統上任。民主黨總統候選人拜登表示，新大法官的任命應留待大選後進行，以讓選民選出下任總統後，再由該總統提名新任大法官。

（法新社/路透社）