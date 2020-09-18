新冠肺炎｜韓「愛心第一教會」引爆集體感染　首爾市政府索償46億韓圜 (23:30)

全光勳早前已確診感染新冠病毒。首爾市政府表示，全光勳拒絕接受且妨礙流行病學調查，提交虛假信息，違反《傳染病預防法》，令疫情擴散至首都圈乃至全國，行為造成巨額損失，因此追究其法律責任。

首爾市政府推算，「愛心第一教會」造成的損失高達131億韓圜（約8731萬港元），其中46.2億韓圜是市政府的損失，包括641宗確診個案的治療費、居家隔離者生活援助金、生活治療中心運營費、公共交通工具載客量減少導致的損失，以及工作人員出差和加班費用。

截至當地時間今日凌晨零時，韓國全國昨日（17日）新增126宗確診病例，是連續16日新增個案少於200宗，累計22,783宗，惟目前新增源頭不明個案比例逾26%。由於疫情稍為放緩，韓國政府與宗教界同意，由本月20日起，設有300個座位以上的首都圈教會禮拜堂入場人數上限，可由目前的20人提高至50人；座位不足300個的禮拜堂，則繼續限最多20人入場。

（韓聯社）

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