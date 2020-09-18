冷凍人糞製刀　美國學者奪搞笑諾貝爾獎 (18:00)

美國肯特州立大學人類學助理教授埃倫（Metin Eren），高中時聽說曾有一名加拿大因紐特人用自己的糞便製刀，為之着迷，於是跟其他學者把人糞冷凍到攝氏零下50度，再銼出刀鋒嘗試切肉。埃倫稱糞刀用起來很爛，認為該故事沒什麼根據，但研究的意義在於突顯證據和事實驗證至關重要。

獲諾貝爾和平獎提名的美國總統特朗普，先奪得今屆搞笑諾貝爾獎，但獲頒的是醫學教育獎。他與同樣淡化新型冠狀病毒疫情的俄羅斯總統普京、英國首相約翰遜、印度總理莫迪和土耳其總統埃爾多安等領袖共享此「殊榮」，因為他們以新冠病毒疫情「教導」全球，顯明政客可較科學家和醫生對生死有更直接的影響。

另外，加拿大麥科文大學學者賈科明（Miranda Giacomin）研究透過檢查眉毛分辨對方是否自戀者，獲頒心理學獎。

搞笑諾貝爾獎旨在讓人「大笑然後深思」，各得獎團隊將獲得因嚴重通脹而被廢除的10萬億津巴布韋幣。該獎項原於哈佛大學頒發，但由於新冠病毒疫情，今屆改為在網上公布結果。

（中央社/BBC/衛報）

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