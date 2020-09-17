前模特兒稱逾20年前遭特朗普性侵　特朗普律師質疑大選前公開指控動機 (23:10)

現年48歲的多里斯在訪問中稱，1997年9月5日在美國網球公開賽的貴賓包廂洗手間外遭特朗普性侵。她當時24歲，男友賈森．賓（Jason Bin）是特朗普的朋友，他們一同到紐約跟特朗普相處數日和看球賽。多里斯稱，事發當日她在洗手間整理隱形眼鏡後步出，發現特朗普在外面等候。

多里斯以為對方等候使用洗手間，兩人簡短對話後特朗普壓向她。多里斯要求停止，但特朗普沒有理會，並開始伸舌到她口中、用手摸她的臀、胸、背等地方。她憶述當時感震驚，但未有處理，並返回繼續與他人交談。多里斯又提出證據，包括球賽門票及6張她在紐約逗留期間與特朗普的合照。

特朗普的律師質疑多里斯為何被性侵後繼續待在特朗普身邊，認為她在大選前公開指控是有政治動機。

《衛報》表示，從多里斯一名在芝加哥合作過的模特兒經理人首次獲悉事件，在15個月前做訪問，多里斯稱當時不確定應否公開事件，直至最近才下定決心公開，希望成為女兒的榜樣。

（衛報）