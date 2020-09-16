菅義偉當選日揆　內閣啟動 (21:20)

【21:20】在日皇宮殿舉行的閣僚認證儀式在當地時間晚上7點55分完成，菅義偉內閣正式成立。

內閣21人名單公布

【17:50】日本新任官房長官加藤勝信當地時間今日下午，公開日本第99任首相菅義偉的內閣21人名單：

首相：菅義偉

副首相兼財務大臣：麻生太郎

總務大臣：武田良太

法務大臣：上川陽子

外務大臣：茂木敏充

文部科學大臣：萩生田光一

厚生勞動大臣：田村憲久

農林水產大臣：野上浩太郎

經濟產業大臣：梶山弘志

國土交通大臣：赤羽一嘉

環境大臣：小泉進次郎

防衛大臣：岸信夫

內閣官房長官：加藤勝信

復興大臣：平澤勝榮

國家公安委員長：小此木八郎

行政改革大臣：河野太郎

一億總活躍擔當大臣：阪本哲志

經濟再生大臣：西村康稔

數碼擔當大臣：平井卓也

奧運擔當大臣：橋本聖子

世博會擔當大臣：井上信治

【15:15】自民黨和公明黨組成的執政聯盟，在參眾兩院均擁有過半議席。第98任首相安倍晉三的內閣今日上午在臨時內閣會議上總辭後，眾議院在當地時間下午1時召開全體會議，進行首相提名選舉，菅義偉在總票數462票中，取得314票，遠超其他對手，包括取得134票的最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男。參議院則在當地時間下午1時40分起開會，菅義偉在總票數240票中取得142票，枝野則有78票。

（NHK/澎湃新聞）