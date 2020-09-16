菅義偉當選日揆　內閣啟動 (21:20)

日本自民黨總裁菅義偉今（16日）在參眾兩院的首相提名選舉中，正式當選為第99任首相，接替因病辭職的安倍晉三。他在當地時間下午3時左右進入首相官邸，將與執政聯盟的公明黨黨魁山口那津男會談，正式籌組內閣，晚上在皇居舉行首相任命及閣員認證儀式。
【21:20】在日皇宮殿舉行的閣僚認證儀式在當地時間晚上7點55分完成，菅義偉內閣正式成立。
內閣21人名單公布
【17:50】日本新任官房長官加藤勝信當地時間今日下午，公開日本第99任首相菅義偉的內閣21人名單：
首相：菅義偉
副首相兼財務大臣：麻生太郎
總務大臣：武田良太
法務大臣：上川陽子
外務大臣：茂木敏充
文部科學大臣：萩生田光一
厚生勞動大臣：田村憲久
農林水產大臣：野上浩太郎
經濟產業大臣：梶山弘志
國土交通大臣：赤羽一嘉
環境大臣：小泉進次郎
防衛大臣：岸信夫
內閣官房長官：加藤勝信
復興大臣：平澤勝榮
國家公安委員長：小此木八郎
行政改革大臣：河野太郎
一億總活躍擔當大臣：阪本哲志
經濟再生大臣：西村康稔
數碼擔當大臣：平井卓也
奧運擔當大臣：橋本聖子
世博會擔當大臣：井上信治
【15:15】自民黨和公明黨組成的執政聯盟，在參眾兩院均擁有過半議席。第98任首相安倍晉三的內閣今日上午在臨時內閣會議上總辭後，眾議院在當地時間下午1時召開全體會議，進行首相提名選舉，菅義偉在總票數462票中，取得314票，遠超其他對手，包括取得134票的最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男。參議院則在當地時間下午1時40分起開會，菅義偉在總票數240票中取得142票，枝野則有78票。