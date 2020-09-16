菅義偉當選日本新任首相【短片】 (13:05)

【10:24】日本首相安倍晉三今早（16日）舉行臨時內閣會議，宣布全體內閣請辭，意味歷時7年8個月的第二次安倍政權正式落幕。參眾兩院將於今午舉行新任首相提名選舉，料日前當選自民黨新任總裁的菅義偉將成為日本第99任首相。

日媒報道，菅義偉今日將成立新一屆內閣，之後會在首相官邸與公明黨代表山口那津男舉行會談，設立組閣本部。經過在皇宮的首相任命儀式和內閣成員認證儀式後，新內閣將正式啟動。

新內閣班底方面，安倍晉三胞弟岸信夫勢將首次入閣，出任防衛大臣。菅義偉亦據報決定起用防衛相河野太郎擔任行政改革和規制改革擔當相；菅義偉原先出任的官房長官一職，將由厚生勞動相加藤勝信接任；副首相兼財務相麻生太郎、外相茂木敏充、環境相小泉進次郎及奧運相橋本聖子等，料獲留任。

（共同社/澎湃新聞）

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