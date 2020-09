事發於康普頓市(Compton)一個地鐵站外。警方稱,一男一女警員乘坐巡邏車時遭人伏擊,身中多槍,已送院搶救。當局在Twitter公開事發閉路電視錄影,從中可見穿深色衣物的疑兇從旁走近警車乘客座位的一側,突然連開多槍再跑走。聯邦調查局稱已準備協助處理該襲擊案。

[相關片段]

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020