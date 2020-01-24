礦業巨擘炸毁澳洲原住民遺址捱轟　CEO及兩高層辭職 (20:00)

被炸毁的兩個岩洞位於西澳洲皮爾巴拉（Pilbara）地區的尤坎峽谷（Juukan Gorge），有證據顯示早於4.6萬年前就有人居住，亦是澳洲原住民「Puutu Kunti Kurrama and Pinikura」（PKKP）的重地。當地有約800萬噸高級鐵礦，估計價值1.3億澳元（約7.3億港元）。事件引起原住民團體和股東強烈不滿，力拓集團董事會就炸毁岩洞的決定展開審查，並於上月宣布扣減雅克、鐵礦業務主管索爾茲伯里（Chris Salisbury）和企業事務負責人尼文（Simone Niven）3名高層合共700萬澳元（約3900萬港元）的獎金。多名投資者質疑懲罰不足，國會委員會亦正就事件展開調查。

力拓集團表示，雅克在與董事會達成雙方協議下辭職，將留任至找到繼任者或明年3月31日為止。索爾茲伯里和尼文亦已於周五辭職，將於12月31日離任。集團主席湯普森（Simon Thompson）同日表示：「在尤坎發生的事是錯誤的，我們將堅決確保力拓集團的行動，不會再破壞具有如此特殊考古和文化意義的遺址。」

（衛報/BBC）