颱風「海神」致日本1死76傷　朝鮮官媒再派員實時報道災情 (21:15)

「海神」吹襲九州期間，當地約47.5萬戶停電。在鹿兒島縣，一名70歲的老人在避難途中不幸跌入路旁排水溝身亡。宮崎縣發生山泥傾瀉，事件造成4人失蹤，至今生死未卜。因應颱風吹襲，日本鐵路公司（JR）旗下九州新幹線等列車今日停運。

「海神」今早在韓國東南部蔚山市以南海岸登陸，韓國氣象廳表示，該國東海岸一帶風速高達每小時108公里。當局上周六至今午4時於濟州島共錄得560毫米雨量，而東北部固城郡同一時段則錄得372毫米雨量。當地傳媒報道，截至今午4時，江原道地區兩人失蹤，3人受傷。江原道有150戶家庭共313人被轉移至臨時安置點。此外，全國7700多戶家庭受颱風影響停電。

海神登陸後，在韓國東岸持續向北方移動。朝鮮中央電視台今晨再度啟動實時災情報道機制，元山市及通川郡均有記者實時報道當地情況。韓聯社稱，朝鮮中央電視台平日在下午3時起播節目，只有在最高領導人生日、主要紀念日或者周日才會有早間節目，而今次在早上7時播報做法尤為罕見。

（中新社/NHK/韓聯社）

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