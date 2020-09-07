美黑人男子遭警射7槍致癱　病牀上拍片稱「24小時都是痛」【短片】 (12:50)

29歲的布萊克上月23日在威斯康星州基諾沙市遭警員從背後開槍，身中7槍，由於子彈貫穿脊椎，他下半身癱瘓，家人律師曾稱要有奇蹟他才會康復。

布萊克的律師克倫普（Ben Crump）上周六（5日）在Twitter發布該段短片。布萊克在片中表示，他的背部和胃部都有醫療用的釘子，他說：「24小時，每個24小時都是痛，只是痛……呼吸痛，睡覺痛，翻身痛，進食也痛……你的生命，而且不僅是你的生命，還有你的雙腿，也就是在生活中你移動和前進所需的東西，都可以如此從你身上奪走。」

不過，布萊克在影片中同時向支持者說要向前看，說：「我們可以團結起來，賺些錢，讓我們的人過得更輕鬆。我們已浪費太多時間。」

（衛報/BBC）

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