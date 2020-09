美黑人男子遭警射7槍致癱　病牀上拍片稱「24小時都是痛」【短片】 (12:50)

29歲的布萊克上月23日在威斯康星州基諾沙市遭警員從背後開槍,身中7槍,由於子彈貫穿脊椎,他下半身癱瘓,家人律師曾稱要有奇蹟他才會康復。

布萊克的律師克倫普(Ben Crump)上周六(5日)在Twitter發布該段短片。布萊克在片中表示,他的背部和胃部都有醫療用的釘子,他說:「24小時,每個24小時都是痛,只是痛……呼吸痛,睡覺痛,翻身痛,進食也痛……你的生命,而且不僅是你的生命,還有你的雙腿,也就是在生活中你移動和前進所需的東西,都可以如此從你身上奪走。」

不過,布萊克在影片中同時向支持者說要向前看,說:「我們可以團結起來,賺些錢,讓我們的人過得更輕鬆。我們已浪費太多時間。」

短片連結

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020