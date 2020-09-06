英國伯明翰持刀傷人案　釀最少1死7傷 (19:38)

警方稱，當地時間周日凌晨零時30分左右接獲多宗持刀傷人報告，促請民眾遠離事發地區。有在酒吧工作的目擊者向英國廣播公司（BBC）稱，事發時看見多名男女老少似乎在毆鬥，人們從酒吧中出來圍觀，但與平日醉酒鬧事的情況似乎有不同。

（BBC/Sky News）