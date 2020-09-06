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英國伯明翰持刀傷人案　釀最少1死7傷 (19:38)

【19:38更新】英國伯明翰市中心周日（6日）發生持刀傷人案，警方列作「嚴重事故」。警方公布，事件最少造成1死7傷，其中兩人傷勢嚴重。兇徒行兇兩小時後仍然在逃，暫時相信事件屬隨機襲擊，不涉恐怖主義、幫派或精神問題。

警方稱，當地時間周日凌晨零時30分左右接獲多宗持刀傷人報告，促請民眾遠離事發地區。有在酒吧工作的目擊者向英國廣播公司（BBC）稱，事發時看見多名男女老少似乎在毆鬥，人們從酒吧中出來圍觀，但與平日醉酒鬧事的情況似乎有不同。

（BBC/Sky News）



















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