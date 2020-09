英國伯明翰持刀傷人案　釀最少1死7傷 (19:38)

警方稱,當地時間周日凌晨零時30分左右接獲多宗持刀傷人報告,促請民眾遠離事發地區。有在酒吧工作的目擊者向英國廣播公司(BBC)稱,事發時看見多名男女老少似乎在毆鬥,人們從酒吧中出來圍觀,但與平日醉酒鬧事的情況似乎有不同。

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.



The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."



More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020