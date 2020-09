得州水上巡遊撐特朗普　4船疑因大浪翻沉 (15:29)

事發於得州首府奧斯汀附近的特拉維斯湖(Lake Travis)。美國傳媒稱,當地有民眾在facebook發起「特拉維斯湖撐特朗普水上巡遊」,提倡在不影響道路交通的情況下「上街」表態,逾2600人報名。多艘展示支持特朗普旗幟與橫額的船昨日在湖上一同前行,但其間湖上出現大浪,有船遇險求救,更有最少4艘船翻沉,乘客驚惶跳船逃生。警方及救援人員接報到場,救起多名墮湖的人,暫未有傷亡報告。

氣象部門稱,當地風速約每小時16公里,相信不至於令船翻沉,但指出湖中波浪較大,令搜救受阻。主辦者估計,大量不同大小的船同時下水或令湖水波動,意外難免。

[ABC News相關片段]

Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.



Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAl pic.twitter.com/876p191c2F

— ABC News (@ABC) September 6, 2020