得州水上巡遊撐特朗普　4船疑因大浪翻沉 (15:29)

美國得州一批民眾昨（5日）乘船在湖上支持總統特朗普競逐連任，惟其間疑因湖上有大浪，導致最少4艘船翻沉，暫無人傷亡。
事發於得州首府奧斯汀附近的特拉維斯湖（Lake Travis）。美國傳媒稱，當地有民眾在facebook發起「特拉維斯湖撐特朗普水上巡遊」，提倡在不影響道路交通的情況下「上街」表態，逾2600人報名。多艘展示支持特朗普旗幟與橫額的船昨日在湖上一同前行，但其間湖上出現大浪，有船遇險求救，更有最少4艘船翻沉，乘客驚惶跳船逃生。警方及救援人員接報到場，救起多名墮湖的人，暫未有傷亡報告。
氣象部門稱，當地風速約每小時16公里，相信不至於令船翻沉，但指出湖中波浪較大，令搜救受阻。主辦者估計，大量不同大小的船同時下水或令湖水波動，意外難免。
（紐約時報）
Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.
Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAl pic.twitter.com/876p191c2F
— ABC News (@ABC) September 6, 2020