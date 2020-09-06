得州水上巡遊撐特朗普　4船疑因大浪翻沉 (15:29)

事發於得州首府奧斯汀附近的特拉維斯湖（Lake Travis）。美國傳媒稱，當地有民眾在facebook發起「特拉維斯湖撐特朗普水上巡遊」，提倡在不影響道路交通的情況下「上街」表態，逾2600人報名。多艘展示支持特朗普旗幟與橫額的船昨日在湖上一同前行，但其間湖上出現大浪，有船遇險求救，更有最少4艘船翻沉，乘客驚惶跳船逃生。警方及救援人員接報到場，救起多名墮湖的人，暫未有傷亡報告。

氣象部門稱，當地風速約每小時16公里，相信不至於令船翻沉，但指出湖中波浪較大，令搜救受阻。主辦者估計，大量不同大小的船同時下水或令湖水波動，意外難免。

（紐約時報）

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