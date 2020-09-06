患絕症法國男子擬直播死亡過程　facebook禁止 (11:08)

Cocq上周五（4日）晚在facebook發布影片，稱「我已完成最後晚餐」，打算上周六（5日）會在facebook直播死亡過程，但遭facebook禁止直播。Cocq其後說會另找方法，並稱已停止飲食或服藥，希望他的死亡能助說服法國當局取消禁止醫學協助他人自殺。

facebook發聲明稱，尊重Cocq決定，但根據專家建議，嘗試自殺的描述會引發更多人自殘，故防止他的帳戶進行直播。

Cocq早前曾去信總統馬克龍，要求容許專業的醫護人員協助他自殺，但馬克龍回信稱，法國現行法律不容許此做法。

（路透社）

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