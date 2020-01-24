新冠肺炎｜俄國發表「衛星V」疫苗初步臨牀報告　顯示無顯著副作用【短片】 (19:10)

在英國醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊出的研究報告中，俄國研究人員說明了兩項小型研究的進行過程，每項研究各有38名18至60歲的健康成年人參與兩階段免疫接種。每名受試者先接種一劑第一部分疫苗，21日後再接種第二部分。受試者接受監測42天，結果所有人都在3星期內產生抗體，而副作用以頭痛和關節痛為主。上述試驗屬於非隨機、開放式試驗，意思是無人接受安慰劑，受試者都知道自己有接種疫苗。

俄國科研人員表示，他們會繼續觀察全數76人至長達180天，之後會招募4萬名「不同年紀和風險群組」自願者參與第三階段臨牀實驗，包括設置安慰劑對照組，以確認疫苗的長期安全和有效。

獨立的研究專家對此實驗結果反應審慎。美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的巴-齊夫（Naor Bar-Zeev）在《刺血針》評論說，這項研究「令人鼓舞，但規模小」，而且研究沒有任何針對最受病毒衝擊的年長群組的效用數據。

（法新社/BBC）

俄羅斯防長紹伊古接種疫苗片段：