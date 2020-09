新冠肺炎｜俄國發表「衛星V」疫苗初步臨牀報告　顯示無顯著副作用【短片】 (19:10)

在英國醫學期刊《刺血針》(The Lancet)刊出的研究報告中,俄國研究人員說明了兩項小型研究的進行過程,每項研究各有38名18至60歲的健康成年人參與兩階段免疫接種。每名受試者先接種一劑第一部分疫苗,21日後再接種第二部分。受試者接受監測42天,結果所有人都在3星期內產生抗體,而副作用以頭痛和關節痛為主。上述試驗屬於非隨機、開放式試驗,意思是無人接受安慰劑,受試者都知道自己有接種疫苗。

俄國科研人員表示,他們會繼續觀察全數76人至長達180天,之後會招募4萬名「不同年紀和風險群組」自願者參與第三階段臨牀實驗,包括設置安慰劑對照組,以確認疫苗的長期安全和有效。

獨立的研究專家對此實驗結果反應審慎。美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的巴-齊夫(Naor Bar-Zeev)在《刺血針》評論說,這項研究「令人鼓舞,但規模小」,而且研究沒有任何針對最受病毒衝擊的年長群組的效用數據。

俄羅斯防長紹伊古接種疫苗片段:

#BREAKING

Minister of Defense

Russian Federation,

Sergei Shoigu, was vaccinated against coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/r3IEnlMYqP

— srb news (@srbnews0) September 4, 2020