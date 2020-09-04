VR遊美國5個國家公園　觀賞冰川、火山、深海美景 (08:53)

1.基奈峽灣國家公園

在美國阿拉斯加的基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords National Park），大家可以一睹游繩爬進冰川裂縫，在冰山湖面划獨木舟，以及觀看冰川消退的情景。[詳情]

2.夏威夷火山國家公園

夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）的基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）是世界上最活躍的火山之一，不時處於噴發狀態。透過屏幕可從上空俯瞰火山口與熔岩流、探索熔岩洞和在海上遠觀火山懸崖的景色。[詳情]

3.卡爾斯巴德洞窟國家公園

卡爾斯巴德洞窟國家公園（Carlsbad Caverns National Park）位於美國新墨西哥州，大家可以體驗與逾千隻蝙蝠在空中飛翔，亦可戴起頭燈在黑暗洞窟內觀賞溶洞結構。[詳情]

4.布萊斯峽谷國家公園

布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）位於猶他州南部，以獨特的地質聞名。進入網站可以觀賞當地無光害的星空，也可以騎馬遊走峽谷，近距離觀賞岩柱構造。[詳情]

5.海龜國家公園

在佛羅里達州的海龜國家公園（Dry Tortugas National Park），透過屏幕可以潛進海底觀賞沉船、在全球第三大的珊瑚礁之間暢泳，以及參觀美國南北戰爭時期的碉堡。[詳情]

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