VR遊美國5個國家公園　觀賞冰川、火山、深海美景 (08:53)

新型冠狀病毒疫情令外遊受限，成立104年的美國國家公園管理局，透過Google Arts & Culture帶大家眼睛去旅行。網站以VR方式遊覽5個美國國家公園，配合影片簡介和英語聲音導航，體驗美國的冰川、火山、洞窟、峽谷及海洋。
1.基奈峽灣國家公園
在美國阿拉斯加的基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords National Park），大家可以一睹游繩爬進冰川裂縫，在冰山湖面划獨木舟，以及觀看冰川消退的情景。[詳情]
2.夏威夷火山國家公園
夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）的基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）是世界上最活躍的火山之一，不時處於噴發狀態。透過屏幕可從上空俯瞰火山口與熔岩流、探索熔岩洞和在海上遠觀火山懸崖的景色。[詳情]
3.卡爾斯巴德洞窟國家公園
卡爾斯巴德洞窟國家公園（Carlsbad Caverns National Park）位於美國新墨西哥州，大家可以體驗與逾千隻蝙蝠在空中飛翔，亦可戴起頭燈在黑暗洞窟內觀賞溶洞結構。[詳情]
4.布萊斯峽谷國家公園
布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）位於猶他州南部，以獨特的地質聞名。進入網站可以觀賞當地無光害的星空，也可以騎馬遊走峽谷，近距離觀賞岩柱構造。[詳情]
5.海龜國家公園
在佛羅里達州的海龜國家公園（Dry Tortugas National Park），透過屏幕可以潛進海底觀賞沉船、在全球第三大的珊瑚礁之間暢泳，以及參觀美國南北戰爭時期的碉堡。[詳情]