新冠肺炎｜美疾控中心通知各州為11．1前分發疫苗作準備 (19:30)

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）8月27日發信給各州長，稱他們「不久將來」會收到來自McKesson公司的許可申請。McKesson已跟CDC簽約向各州及地方衛生部門和醫院分發新冠疫苗。

《紐約時報》取得CDC發給各州衛生官員的文件，稱CDC正準備最快10月底有限量提供一至兩款新冠疫苗，並優先給予高危群體接種，包括醫護人員、國家安全人員、護老院舍院友和職員。文件提到，兩款候選疫苗必須儲存於攝氏-70度至-20度的溫度之間，有關要求與目前美國藥廠輝瑞及生物科技公司Moderna研發的新冠疫苗脗合。目前西方三大藥廠正進入新冠疫苗第三段階臨牀測試，分別為英國藥廠AstraZeneca與牛津大學、Moderna與美國國家過敏症和傳染病研究所（NIH）、輝瑞與BioNtech合作研發的3種疫苗。

（法新社/紐約時報/衛報）