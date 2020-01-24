facebook：俄公司設假左翼新聞網擬干預美大選　聘美記者撰文批拜登賀錦麗 (22:20)

社交媒體分析公司Graphika周二就IRA的行動發表報告，指出Peace Data以英語和阿拉伯語發文，其編輯全為虛構。目前網站共有500篇英語文章，當中約5%明顯針對今年的美國大選和候選人。報告分析，該網站主要吸引左翼讀者，以民主黨社會主義者、環保主義者和不滿的民主黨人為目標，文章內容雖對美國總統特朗普傾向負面，但尤其批評拜登及其副手賀錦麗。Peace Data也有聘請美國自由身記者撰文。

facebook表示，今次是在聯邦調查局（FBI）提供線索下，搗破這個IRA相關行動。facebook指出，IRA成立Peace Data，並在5月時建立13個fb帳戶和兩個專頁，宣傳及引導網民前往瀏覽Peace Data，有關帳戶迄今有1.4萬追隨者。facebook周一（8月31日）以使用虛假身分及協調造假行為為由，移除這些帳戶及專頁；Twitter亦暫停5個屬於Peace Data的帳戶。

路透社報道，Peace Data未有就該事件回覆電郵查詢。俄羅斯此前一直否認干預美國大選。

（華盛頓郵報/路透社/衛報）