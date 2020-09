安倍晉三與特朗普通電話　稱強化美日同盟方針不變 (13:14)

日本放送協會(NHK)報道,安倍在日本時間早上約10時(香港時間9時)與特朗普通電話,為時約30分鐘。報道稱對話的詳細內容尚未明朗,但安倍應有對美日至今維持良好關係表達感謝。共同社則報道,安倍就下任首相向特朗普稱,「繼續強化日美同盟的方針不變,希望美方放心」。此外,兩人也再次確認美日同盟的重要性,在安倍下台後,希望兩國在新型冠狀病毒防疫和安保政策等,繼續緊密合作。

特朗普事後在Twitter發文稱,他相信安倍將會被視為日本史上最偉大的首相,讚揚他是一個特別的人。白宮發言人說,特朗普在對話中稱美日關係歷來最好,安倍居功至偉。安倍與特朗普私下關係良好,特朗普日前對安倍辭職一事表示感到非常難過,他要向這名好友致上最高敬意。

另外,安倍預定今日稍後與俄羅斯總統普京通電話。

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020