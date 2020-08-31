安倍晉三與特朗普通電話　稱強化美日同盟方針不變 (13:14)

日本放送協會（NHK）報道，安倍在日本時間早上約10時（香港時間9時）與特朗普通電話，為時約30分鐘。報道稱對話的詳細內容尚未明朗，但安倍應有對美日至今維持良好關係表達感謝。共同社則報道，安倍就下任首相向特朗普稱，「繼續強化日美同盟的方針不變，希望美方放心」。此外，兩人也再次確認美日同盟的重要性，在安倍下台後，希望兩國在新型冠狀病毒防疫和安保政策等，繼續緊密合作。

特朗普事後在Twitter發文稱，他相信安倍將會被視為日本史上最偉大的首相，讚揚他是一個特別的人。白宮發言人說，特朗普在對話中稱美日關係歷來最好，安倍居功至偉。安倍與特朗普私下關係良好，特朗普日前對安倍辭職一事表示感到非常難過，他要向這名好友致上最高敬意。

另外，安倍預定今日稍後與俄羅斯總統普京通電話。

（共同社/法新社/路透社/中央社）