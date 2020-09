加拿大示威遊行　首任總理雕像遭拉倒「身首異處」【短片】 (18:40)

示威者聚集在蒙特利爾要求政府削減警察開支,其間有示威者爬上麥克唐納的雕像,纏上繩索後將雕像拉倒。雕像的頭部倒地時遭到猛烈撞擊而斷開。

魁北克省省長勒戈(Francois Legault)批評稱,摧毁歷史並非解決問題的方法。事件中暫未有人被捕。

麥克唐納於1867年至1891年間曾兩度出任加拿大總理,他被指任由飢荒和疾病導致原住民死亡,又強迫原住民離開領地,至少15萬原住民兒童被迫離鄉別井到寄宿學校上學,不許他們說母語,也不允許實行自己的傳統文化,他因而被指是白人至上主義者。

Following the defund the police protest in Montreal Saturday, the statue of Sir John A. Macdonald in Place du Canada was toppled and beheaded. pic.twitter.com/zn99JKrpT8

