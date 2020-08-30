加拿大示威遊行　首任總理雕像遭拉倒「身首異處」【短片】 (18:40)

加拿大蒙特利爾（Montreal）上周六（29日）爆發反警暴及種族主義示威遊行，有示威者將市中心一座加拿大首任總理麥克唐納（Sir John A MacDonald）的雕像拉倒，當場「身首異處」。
示威者聚集在蒙特利爾要求政府削減警察開支，其間有示威者爬上麥克唐納的雕像，纏上繩索後將雕像拉倒。雕像的頭部倒地時遭到猛烈撞擊而斷開。
魁北克省省長勒戈（Francois Legault）批評稱，摧毁歷史並非解決問題的方法。事件中暫未有人被捕。
麥克唐納於1867年至1891年間曾兩度出任加拿大總理，他被指任由飢荒和疾病導致原住民死亡，又強迫原住民離開領地，至少15萬原住民兒童被迫離鄉別井到寄宿學校上學，不許他們說母語，也不允許實行自己的傳統文化，他因而被指是白人至上主義者。
（BBC/鳳凰網）
Following the defund the police protest in Montreal Saturday, the statue of Sir John A. Macdonald in Place du Canada was toppled and beheaded. pic.twitter.com/zn99JKrpT8
— CityNews Montreal (@CityNewsMTL) August 29, 2020