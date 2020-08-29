安倍晉三繼任人受關注　自民黨下月中選新總裁 (17:45)

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總裁選舉的形式與日程已交由現任幹事長二階俊博決定，預料會於9月1日舉行的總務會作最後決定。安倍昨日宣布辭職後，自民黨各派閥隨即召開緊急會議。「麻生派」的副首相麻生太郎表示無意競逐總裁一職，但未知其派閥支持、被外界視為熱門人選的防衛相河野太郎會否出戰。同被視為大熱、無派閥的內閣官房長官菅義偉亦未明確表示是否有意參選。

安倍在任期間積極加強美日同盟關係，特朗普昨日對安倍辭職表示遺憾，形容他是「很棒的朋友」，並向對方致以最崇高敬意。他稱讚安倍非常熱愛自己的國家，計劃致電對方。日本傳媒報道，安倍將於下周一與特朗普通電話，預料直接向對方交代自己辭職的決定，並表達即使新政權成立，美日同盟關係的重要性不變，盼繼續加強兩國關係。

（產經新聞/共同社）