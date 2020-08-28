安倍晉三宣布因病需長期治療　辭任首相【短片】 (16:22)

安倍透露，他在今年6月接受例行身體檢查時，發現身患的潰瘍性大腸炎有復發迹象，本月確認再次病發，雖然已使用新藥，但需要持續治療。為免因身體狀況而影響決策導致失誤，加上目前應對新型冠狀病毒疫情的措施已逐漸明確，他認為目前是辭任首相的適合時機。安倍的首相任期原定到明年9月，他為未能完成任期致歉，又為任內未能解決朝鮮誘拐日本人等問題表示遺憾。

安倍表示會留任至選定下任首相。較早前自民黨在臨時會議中，確認黨總裁選舉將由黨幹事長二階俊博決定，以選出首相繼任人。日本放送協會引述自民黨內部消息稱，有關安排預料會在下月一日舉行的總務會上正式決定。（NHK/每日新聞）

【安倍晉三宣布辭任首相片段】

【15:28】日本放送協會（NHK）報道，首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎病況惡化，已決定辭任首相職務，今日（28日）當地時間5時（香港時間下午4時）舉行的記者會上將交代辭任理由。

日本共同社引述消息稱，安倍晉三今日在自民黨幹部會議上表示，由於潰瘍性大腸炎復發，需要一段時間持續治療，為免像2007年首次首相任期般突然辭職，因此決定請辭。

（NHK/共同社）