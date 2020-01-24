美國大選｜共和黨大會蓬佩奧訪以色列期間發表視像講話　被質疑違法濫用政府助選【短片】 (18:45)

蓬佩奧在訪問以色列期間發表視像演說，以耶路撒冷夜色為背景，大加宣揚特朗普的外交成果，包括稱讚特朗普決定將美國駐以色列大使館搬到耶城。但他在執行公務期間參與政治活動，惹來違反《哈奇法》之嫌。

《華盛頓郵報》質疑，特朗普及其多名助手「顯然樂於模糊」這條分隔政府與政治運作的界線，例如是在這次黨大會上同時舉行歸化及特赦儀式，令執行相關職務的官員同樣惹來違法的嫌疑。

在第二天黨大會壓軸出場的梅拉尼婭同樣引起爭議。梅拉尼婭在講話中宣揚自己童年經歷共產黨統治後實現「美國夢」的經歷。她獲安排在白宮玫瑰園發表視像演說，卻因此惹來爭議。《紐約時報》形容，這是對「政府和政治分界線的終極模糊」。

（華盛頓郵報/紐約時報）

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