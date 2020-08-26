新冠肺炎｜華大基因篩檢試劑測出假陽性　涉3700瑞典市民 (17:20)

法新社報道，這款PCR篩檢試劑已在世界各地流通。瑞典公共衛生局表示，這款試劑是瑞典民眾於3月至8月期間作居家檢測之用。聲明指出在大多數情況下，「民眾是在出現輕微症狀或沒有任何症狀時，出現假陽性結果」。聲明補充說，將在本周內聯絡所有受影響民眾，並且調整官方確診人數。

公共衛生局表示：「已將這個有瑕疵的篩檢試劑通報瑞典醫療產品局（Swedish Medical Products Agency）。這項產品從中國出口到許多國家。」聲明並說已「告知歐洲相關單位與世界衛生組織（WHO）」。

中國生物科技服務集團與華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心，是本港全民檢測計劃的化驗機構之一。該中心表示，已就所使用之華大基因試劑盒向華大基因諮詢，對方回覆稱對事件高度重視，並立即認真核查。

華大基因稱，所謂的「高陽性檢出率」問題，主要是因不同國家和地區在試劑敏感度標準方面存在差異。對於無徵狀感染者，臨牀表現判斷為「正常健康人」，高敏試劑的核酸檢測結果判定為陽性，低敏試劑的結果判定為陰性；若依據低敏試劑的結果作標準，高敏試劑的結果就會被誤判為「假陽性」；若依據高敏試劑的核酸檢測結果為標準，低敏試劑的結果就會被判讀為「假陰性」。

華大基因稱，低敏感度試劑出現的「假陰性」，即感染者在核酸檢測被判定為陰性，感染者因而能以「正常健康者」身分如常生活，對疫情防控的危害更大，因此高靈敏度試劑帶來的高陽性檢出率，對疫情防控是必要的。

（法新社/中央社）