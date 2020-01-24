遭泰國政府施壓封鎖批泰王群組　facebook擬採法律行動挑戰違國際人權法 (19:40)

相關報道：泰威脅治罪 促fb刪學運批君主制帖文（8月14日）

數碼部發言人周一表示，fb在限期前合作，是因為理解泰國的社會背景。本月初，數碼經濟及社會部長普提蓬指控fb沒有遵守限制或刪除一些內容的要求，包括侮辱君主制內容。普提蓬於8月10日發最後通牒，給予15天時間予fb遵守法庭刪除有關內容的命令，否則將被控觸犯《電腦罪行法》，可被判罰20萬泰銖（約4.9萬港元）及每天加罰5000泰銖（約1230港元），直至遵守法令為止。

該群組由屢抨擊王室的泰國知名流亡異見政治學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）4月創立。目前旅居日本的帕文指控fb屈服於軍政府的壓力，他其後以同名的Royalist Marketplace建立新群組，短短一日已吸引逾45萬名成員。

泰國禁止誹謗王室成員，違者最高可判囚15年。

（BBC/路透社）