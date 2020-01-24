印度5層高公寓倒塌1人死亡　估計51至200人失蹤【短片】 (14:49)

法新社報道，馬哈德（Mahad）警方在聲明中說，這棟倒塌建築內有47個住宅單位。馬哈德位於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），距離孟買南面約120公里。印度國家災難應變部隊（National Disaster Response Force）發表聲明說，3支救援隊已帶同特殊設備與搜索犬抵達現場。當局稱，緊急救援人員找到一名被困者的遺體。英國廣播公司（BBC）報道，警方說有最少17人送院。

有國會議員向當地電視台稱，初步估計「有200多人被困」。當地官員之後對印度通訊社稱，估計有51人失蹤。

暫未清楚事故原因，但印度每年6月至9月都是雨季，不時發生建築物倒塌意外。警員表示，涉事建築建在不穩固的地基上，「像紙牌屋般倒塌，當時情況真的很恐怖」。

（法新社/BBC/中央社）