印度5層高公寓倒塌1人死亡　估計51至200人失蹤【短片】 (14:49)

法新社報道,馬哈德(Mahad)警方在聲明中說,這棟倒塌建築內有47個住宅單位。馬哈德位於馬哈拉施特拉邦(Maharashtra),距離孟買南面約120公里。印度國家災難應變部隊(National Disaster Response Force)發表聲明說,3支救援隊已帶同特殊設備與搜索犬抵達現場。當局稱,緊急救援人員找到一名被困者的遺體。英國廣播公司(BBC)報道,警方說有最少17人送院。

有國會議員向當地電視台稱,初步估計「有200多人被困」。當地官員之後對印度通訊社稱,估計有51人失蹤。

暫未清楚事故原因,但印度每年6月至9月都是雨季,不時發生建築物倒塌意外。警員表示,涉事建築建在不穩固的地基上,「像紙牌屋般倒塌,當時情況真的很恐怖」。

5-storey building collapses in Raigad, Maharashtra; over 70 feared trapped#Raigad #Maharashtra @jyotimishra999



IndiaTV LIVE at: https://t.co/scQpJFzIgX pic.twitter.com/z6ClANxxoU

— India TV (@indiatvnews) August 24, 2020