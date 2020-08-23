新冠肺炎｜德大學辦3場演唱會　測試大型室內活動爆疫風險 (19:30)

上述3場演唱會由德國唱作歌手本茨科（Tim Bendzko）演出。為把播疫風險降到最低，這次測試僅限健康的18至50歲自願者報名參加。第一場演唱會模擬疫情之前沒有執行安全措施，第二場則有更多衛生措施及一定程度的社交距離，第三場則只有一半人參與，每個人之間保持1.5米距離。所有參加者事前都已接受檢測，並獲提供口罩和追蹤裝置以量度距離。研究員亦利用熒光消毒劑追蹤觀眾用手接觸得最多的物件表面，甚至可追蹤觀眾呼吸吐出的微小粒子軌迹，以研究懸浮粒子在傳染中扮演的角色。

德國疫情反覆，上周六錄得4月底以來單日新增新冠病毒病例最高紀錄，疾病預防機構「羅伯特科赫研究所」（RKI）稱此前24小時新增2034宗新冠病毒病例，累計總數達232,082宗。

（BBC）