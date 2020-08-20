美國大選｜賀錦麗稱種族主義「沒有疫苗」防範　承諾與拜登說真話 (12:47)

美國加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）周三（19日）在民主黨全國代表大會上正式接受提名，成首名擁有亞裔及非裔血統的女性代表主流政黨競逐美國副總統之位。她在提名演說中提出多元美國的願景，強調不論外表與出身，眾人仍可因作為人類值得尊重的信念而團結一致。
賀錦麗批評競逐連任的總統特朗普領導無方，令大量美國人失去生計與生命。她強調種族主義「沒有疫苗」防範，承諾與拜登未來會「說真話」，與美國人共同面對國家的挑戰。
前總統奧巴馬周三亦為拜登發表助選演說，批評特朗普將總統職責視為「真人騷」，又稱特朗普沒有履行職務是因為「他無能為力」。白宮則反擊斥特朗普能當選總統，全因奧巴馬給美國人留下「可怕」政績。
（華盛頓郵報/BBC）
Trump’s failure of leadership has cost lives and livelihoods. pic.twitter.com/PbGiMqKIz7
— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2020
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