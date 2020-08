美國大選｜賀錦麗稱種族主義「沒有疫苗」防範　承諾與拜登說真話 (12:47)

賀錦麗批評競逐連任的總統特朗普領導無方,令大量美國人失去生計與生命。她強調種族主義「沒有疫苗」防範,承諾與拜登未來會「說真話」,與美國人共同面對國家的挑戰。

前總統奧巴馬周三亦為拜登發表助選演說,批評特朗普將總統職責視為「真人騷」,又稱特朗普沒有履行職務是因為「他無能為力」。白宮則反擊斥特朗普能當選總統,全因奧巴馬給美國人留下「可怕」政績。

賀錦麗演講短片

Trump’s failure of leadership has cost lives and livelihoods. pic.twitter.com/PbGiMqKIz7

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2020