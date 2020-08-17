白俄總統願分享權力拒重選　反對派候選人稱已準備當過渡領袖 (20:20)

示威者揮動反對派的紅白旗幟，聚集在國營電視台及明斯克輪式拖拉機廠，要求盧卡申科下台。國營白俄羅斯通訊社（BelTA）報道，盧卡申科到訪工廠時向員工說，除非自己被殺，否則不會重新舉行大選，但他願意分享權力和修憲，惟強調不會在示威者施壓下這樣做。在他發言期間，台下不少工人向他「柴台」，並高叫「離去」。

流亡立陶宛的季哈諾夫斯卡婭周一在新發布的影片中表示，自己本來無意從政，但命運已讓她站在對抗專權及不公義的前線，「我已準備好承擔責任，在這段時間擔任國家領導人」。季哈諾夫斯卡婭又呼籲執法人員不要再支持政府，稱若他們現在「變節」，過去的行為會獲得寬恕。她也同時要求設立一個能確保總統大選公平舉行的法律機制。

（路透社/BBC）

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