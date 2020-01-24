新冠肺炎｜韓國愛心第一教會累計確診315宗　牧師亦染疫 (18:50)

當地中央災難安全對策本部表示，根據「愛心第一教會」提供的4000多名教徒名單，已對其中3400多人採取隔離措施，並對2000多人檢測病毒，結果呈陽性的比率高達16.1%。當局又稱，教會提供的名單不準確，難以找出所有教徒並安排隔離，還有很多教徒沒有接受檢測。防疫部門亦指出，由於該教會的教徒分別於本月8日和15日曾參加在景福宮附近和光化門舉行的集會，確診病例有可能進一步增多。

另一方面，雖然政府對首都圈教會爆發大規模集體感染保持高度警惕，但政府對將所有教會列為「高風險設施」持謹慎態度。防疫部門表示，如果將教會列為高危設施，相關防疫規定將適用於全國各地教會，而首爾市和京畿道已從前日（15日）起針對教會在內的所有宗教設施下達行政命令限制部分活動；如有必要，將視情況及時採取相應措施。

韓國今日新增197宗確診，並自上周五（14日）起連續4日新增確診數字破百，累計錄得15,515宗確診，305人染疫死亡。

（韓聯社）

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