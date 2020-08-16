新冠肺炎｜英國利物浦「洞穴俱樂部」疫下瀕破產　披頭四多次現場演唱 (11:36)

「洞穴俱樂部」計劃於8月底開放虛擬表演，讓全世界的樂隊參與。利物浦市長安德森（Joe Anderson）形容，若失去「洞穴俱樂部」，利物浦將損失美麗瑰寶，稱市議會正竭盡所能提供幫助，但由於在支援社區弱勢社群方面承受財政壓力，市議會能做的有限。

「洞穴俱樂部」1957年開業，每年吸引約80萬人慕名而至。披頭四樂隊1961年首次在該俱樂部演出，其後在該處表演共292次。英國滾石樂隊、搖滾巨星大衛寶兒（David Bowie）、樂壇天后Adele、美國黑人失明歌手Stevie Wonder亦曾於該俱樂部演出。

（BBC）