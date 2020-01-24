港區國安法｜日本跨黨派議員譴責中共港府蹂躪基本人權　促放寬在日港人申工作簽證規定 (23:00)

由日本跨黨派議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC），今日（12日）召開緊急會議，討論香港警方以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等10人一事，並發聲明譴責中國共產黨和特區政府蹂躪言論、集會、新聞自由等基本人權。港府發表聲明，對JPAC發表「錯誤及不恰當評論」表示極度遺憾。
特區政府對「錯誤及不恰當評論」表示極度遺憾
JPAC的會議通過緊急聲明，稱《港區國安法》實施約一個月後，港府陸續打壓爭取民主的人，預料中共和香港當局將進一步利用此法加強打壓；港日之間經濟活動、教育和文化交流等國際關係趨向混亂，以及互撤對口機關的情況，亦開始有可能成真。
聲明又提及《港區國安法》有關「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的罪名，指出港府有可能監視和調查身處海外的疑犯，甚至透過國際刑警組織作國際通緝，或根據引渡條例要求引渡。由於港日簽有合作搜查的條約，港府或要求日本政府配合交出相關證據，JPAC成員認為日本政府應盡快表明拒絕配合。
JPAC預計由香港入境日本的人，或人們想把企業移至日本的情況將增加，日本政府為保護在日港人，應考慮延長這些人3個月免簽證停留的期限、放寬在日港人取得工作簽證的職業規定，或對港人申請留學簽證時的條件作彈性考慮。眾議員長島昭久在facebook發文，聲明在下午送達首相官邸。會上亦有居日港人報告香港局勢，並有學者評論。
港府晚上發表聲明，指JPAC發表「錯誤及不恰當評論」，特區政府表示極度遺憾。發言人稱，訂立《港區國安法》是為貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，不影響「絕大多數奉公守法的香港居民」和海外投資者。聲明提到，特區政府知悉JPAC是由30名日本國會議員「以《香港國安法》為藉口」，於上月29日成立，特區政府對部分日本政客在欠缺對一國兩制充分了解和事實根據下，以偏頗言論干涉中國内政及香港特區事務，表示非常失望，敦促JPAC成員客觀持平處理港日關係。
（綜合報道）
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