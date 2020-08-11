新冠肺炎｜全球染疫人數破2000萬　美國疫情有放緩趨勢 (14:20)

新冠病毒疫情今年1月在全球開始大爆發，4月2日確診個案達到100萬宗，6月28日增至1000萬宗，僅6星期後已倍增至2000萬宗，過去兩周每日平均新增個案超過25萬宗。重災區美國周日新增個案少於4.7萬宗，為近一星期以來最低數字，累計確診個案超過500萬宗。夏威夷、阿肯色、明尼蘇達等13個州份近7天平均新增確診數仍較過去兩周平均值為高，但涉及州份較上月的42州顯著減少，反映疫情放緩。

世界衛生組織總幹事譚德塞周一（10日）表示，新冠病毒如今在全球年輕人當中廣泛傳播，其中青少年的個案增加6倍，兒童及嬰兒增加7倍，可能與病毒測試增加、發現較多輕症個案及疫情爆發地區人口結構不同有關，亦可能是與放寬防疫措施後高風險活動增加所致。

（CNN/華爾街日報）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）