新冠肺炎｜新西蘭百日零本地感染　由封關、放寬防疫、失守再受控　生活漸復常 (22:21)

回顧紐國自今年2月出現首宗個案，經歷封關、疫情放緩後放寬限聚等防疫措施，至疫情失守、軍方介入邊境檢疫，如今疫情受控，民眾平日外出已毋須戴口罩，也不用面對社交距離等限制，封關措施則依舊嚴格，任何人入境要檢疫14天。

新西蘭新冠病毒疫情回顧：

2月28日：新西蘭出現首宗新冠病毒感染個案，患者潛伏期內曾到訪伊朗

3月19日：禁止所有非公民或永久居民入境；公民、永久居民及其家屬入境後須自我隔離14天。新西蘭總理阿德恩當時稱，國內全數28宗病例都是從海外感染，封關旨在減低風險（相關報道：澳紐封關 美擬促國民回家）

3月25日：新西蘭單日出現50宗新冠病毒確診，數字破新高，阿德恩當日宣布全國進入緊急狀態，3月26日起封城4周，非必要商業活動、學校和辦公室全部停止運作（相關報道：新西蘭宣布進入緊急狀態 全國明起封城四周）

4月28日：警戒級別由最高第四級下調一級，放寬長達一個月的封城措施，部分店舖可開業和賣外賣，約40萬人復工。BBC分析，封關、封城、大規模追蹤及檢測，是當地成功控疫因素（相關報道：新西蘭4招控疫見效 封城令放鬆）

5月1日：發現最後一宗本土病例

5月14日：新西蘭疫情警戒級別進一步下調至第二級，邊境維持關閉，但重啟零售、商場、戲院、餐廳、咖啡店、健身室等，重新開放遊樂場等公眾場所，最多可10人聚集，時限兩小時（相關報道：疫情警戒減輕兩級 紐國重開商場戲院）

6月8日：新西蘭當時最後一名新冠病毒確診者康復，且國內沒有新增個案逾兩周。政府宣布6月9日起解除社交距離、限聚令等大部分措施，但維持邊境管制（相關報道：全國無患者 新西蘭停限聚社交距離 與澳研「旅遊氣泡」 太平洋島國爭取加入）

6月15日：新西蘭新增兩宗新冠病毒輸入個案，患者抵埗後均沒有立即接受檢測，並獲酌情豁免提早完成隔離探望垂危親人。總理阿德恩於6月17日宣布暫停有關豁免安排，並指示軍方接手監督新入境者的隔離和審視隔離程序（相關報道：紐國「失守」 軍方介入邊境檢疫）

8月9日：新西蘭仍有23宗確診個案被隔離，患者均在邊境被發現及送入隔離設施。國內本地零感染100日；全國由2月出現首宗個案起計，累積1219宗確診

（路透社/法新社/中央社/明報資料）