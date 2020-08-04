捲入貪污醜聞　西班牙前國王卡洛斯一世宣布離國 (19:30)

王室公開卡洛斯一世寫給兒子、現任國王費利佩六世的信件。卡洛斯一世在信中稱，因應自己的「私生活過去某些事引起公眾反響」，因此決定離開西班牙，以助費利佩六世履行作為國王的責任，又稱是基於「希望竭盡全力為西班牙人民、制度以至國王服務」，而作出今次決定。其代表律師稱他會繼續聽從檢察官辦公室的安排。

王室表示，費利佩六世感謝和尊重父親的決定，並強調父親在位時期對西班牙民主的歷史重要性。

現年82歲的卡洛斯一世於1975年獨裁者佛朗哥死後即位，被視為恢復西班牙民主體制的功臣之一。惟他在位最後幾年，因一連串財政及私生活醜聞導致民望下降，最終在2014年讓位予兒子費利佩六世。

今年3月，瑞士報章《日內瓦論壇報》報道，卡洛斯一世涉嫌於2008年透過離岸戶口，從沙特阿拉伯國王阿卜杜拉收取1億美元（約7.8億港元）匯款，並在4年後將其中6500萬歐元轉帳給一名前情婦，引起瑞士檢察官調查。今年6月，西班牙最高法院亦就卡洛斯一世涉在促成沙特的高鐵合約一事中收取賄款的指控，展開調查。

（路透社/衛報）