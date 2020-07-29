新冠肺炎｜越南疫情蔓延河內胡志明市　總理：各省市面臨高風險 (22:15)

越南連續3個月沒出現本地感染個案，但上周六（25日）在峴港錄得新一波疫情的首宗確診後，連接多天該市都有新增病例，衛生部今晚證實再有4宗確診，分別一宗在河內、兩宗在胡志明市、一宗在中部高原。越南快訊網（vnexpress）報道，峴港有8宗新確診，其中3人是峴港3間醫院的病人，另外5人是在峴港其中一間醫院照顧病人的家屬，令越南自上周末至今錄得超過30宗病例。

越南數以萬計國民最近因旅遊優惠而前往峴港度假，越南國家電視台（VTV）稱，河內、胡志明市及中部高原錄得病例，很大程度上因民眾來往當地及峴港。官員表示，上周末有多達8萬名國內遊客在峴港，胡志明當局昨（28日）稱，約1.8萬名曾到峴港的人已返回胡志明市，河內當局亦稱，預計1.5萬至2萬人亦從峴港返回河內。政府昨日已下令暫停所有來往峴港的航班，為期15日。

（路透社/BBC/越南快訊網）