中國漁船隊加拉帕戈斯群島水域捕魚　厄瓜多爾擬循外交途徑促離開 (22:45)

這支由約260艘漁船組成的船隊上周出現，在緊貼加拉帕戈斯群島專屬經濟海域的公海海域活動。厄瓜多爾通過衛星和海軍船艦在海面持續監測，發現該船隊包括漁船、補給船和冷凍船，跟一般遠洋漁船隊相若，規模卻是近年所見最大。

國防部長哈林（Oswaldo Jarrín）上周四（23日）稱正監視船隊。前任環境部長卡卡巴德塞（Yolanda Kakabadse）與首都基多（Quito）前市長塞維利亞（Roque Sevilla），周一（27日）奉命構思保護加拉帕戈斯群島的策略。他們謀求循外交途徑要求船隊撤走，並計劃落實更多國際協議，以加強保護生態。卡卡巴德塞表示，打算將群島周圍188英里（約302公里）的專屬經濟區擴大，以跟厄瓜多爾大陸的專屬經濟區結合起來，從而切斷兩海域經濟區之間的國際水道。

加拉帕戈斯群島擁有豐富多元的生態，1978年獲聯合國教科文組織列入世界自然遺產，劃為海洋保護區。英國科學家達爾文的「演化論」也是受該群島啟發。

（衛報）