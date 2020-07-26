英國擬助3500萬人減肥　限播垃圾食物廣告　「處方」踏單車治療 (22:16)

英國傳媒披露，新計劃料將包括擴充國民保健服務（NHS）的減肥服務，鼓勵醫生向超重病人「處方」踏單車作治療，並改善各地單車徑等相關基建。另外當局亦擬在晚上9時前禁止電視播放垃圾食物廣告，餐廳將需要公開餐點與飲品的熱量等。

英國約有三分之二成人超重或肥胖，為肥胖問題最嚴重的歐洲國家之一。英國公共衛生部上周六（25日）公布最新研究，指出超重會令感染新型冠狀病毒者需要入院或接受深切治療的風險顯著增加，約翰遜此前染疫後亦承認，其體重超標是令其深受病情所苦的因素之一。

政府發言人稱，疫情給所有人一記警號，提醒超重的即時及長期健康風險，「首相明確指出，國民必須藉此時刻令自己變得更健康、更活躍，並且吃得更好」。

（BBC/法新社）