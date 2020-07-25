中國駐休斯敦總領事館關閉　美方人員破門而入　中國外交部提嚴正交涉 (22:15)

【22:15】中國外交部發言人汪文斌表示，對於美方強行進入中國駐休斯敦總領事館的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作正當和必要的反應。

汪文斌說，中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館。

【09:22】路透社報道，中方人員於限期屆滿不久後離開總領館，其後一群相信是美方人員的人到場，強行打開總領館的後門。美國有線電視新聞網報道稱，有一輛鎖匠的車輛停泊於總領館外。另有約100名反華示威者於總領館外示威，舉起美國國旗並高叫反共產主義口號。

同日中國駐休斯敦總領事蔡偉在總領館官方網站發表公開信，批評美方單方面挑起事端，蓄意破壞中美關係，中方予以強烈譴責並堅決反對。他又指出，40多年來，總領館堅持致力於促進中美各界相互了解和各領域交流合作，中美關係的本質是互利共贏，中美人民友誼不會中斷，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻擋的。

（CNN/路透社/中國駐休斯敦總領館網站）

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