美下令中國關休斯敦領事館　總領事蔡偉：領館會繼續開放至另行通知 (14:00)

蔡偉表示，對於美方下令關閉總領事館，中國表示抗議，總領事館亦將持續開放「直到另行通知」。他說，「今天我們仍正常運作，明天再看看會發生什麼事」，卻沒進一步說明。網站在周四（23日）刊出相關報道，但沒提及蔡偉受訪日期。

蔡偉說，中國認為美方下令中國關閉駐休斯敦總領事館違反國際協議，中國已要求美國撤銷此令。他說：「我們認為美方要求……不符合『維也納領事關係公約』，也不符合國際慣例或（外交）準則，違反中美領事條約……我們已為最壞情況做好準備。」

蔡偉強調，他是中國政府在休斯敦的主要代表，但有中國問題專家表示，蔡偉不太可能有權決定是否開放總領事館。美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授、中國問題專家孔誥烽說：「如果休斯敦總領事館可以不聽北京的話，而自行決定，我會非常驚訝。他們該做甚麼，必須先待北京發號施令……北京或到最後一刻才對休斯敦總領事館下指令。」

報道稱，假如中國政府拒關閉休斯敦總領事館，將是史無前例。美國近年曾要求俄羅斯關閉兩領事館，對方都沒違背。

（Politico/中央社）

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