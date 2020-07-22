中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館 (13:11)

【13:11更新】美國周二（21日）下令中國在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，這限期今日（24日）屆滿之際，中國外交部上午通知美國駐華使館，稱中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，要求該總領館停止一切業務和活動。
中國外交部表示，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。
中國外交部強調，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到，責任完全在美方，再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。
新華社亦隨即發表時評，指出近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步，包括無理刁難中國駐美外交領事人員；對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅，更嚴重擾亂了中國駐美人員的正常工作和生活秩序。文章表示，濫打「中國牌」正在透支美國國家信譽。該文並強調，中方被迫反制，只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民。
（中國外交部網站/新華社）
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