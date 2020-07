最接近太陽拍攝照片曝光　太陽表面有大量耀斑【短片】 (17:45)

歐洲太空總署的太陽觀測太空船「太陽軌道號」(Solar Orbiter)今次傳回的照片,是太空船位於金星和水星軌道之間、離太陽約7700萬公里拍攝。今次觀測的一大成果是,科學團隊發現到數十個迷你太陽耀斑,這種迷你太陽耀斑被科學家稱作「營火」(campfires),此前從未拍攝過。任務首席研究員、比利時皇家天文台太陽科學研究員貝格曼斯(David Berghmans)說,「營火」比起可從地球上觀察到的太陽耀斑,面積只有百萬分之一甚至億分之一。

太陽日冕(corona)溫度高達攝氏100萬度,比表面的攝氏5500度高得多,天文學家一直認為,有可能是由多個迷你太陽耀斑同時出現造成,但由於天文望遠鏡沒有足夠解像度仔細觀測太陽表面,因此這一直只流於理論層面,今次發現印證了有關假設。

「太陽軌道號」將繼續觀測太陽,今年稍後將可一窺人類從未看過的太陽南北兩極。

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 16, 2020