挪威EAT發表食物碳足迹報告　印度印尼達《巴黎協定》升溫目標阿根廷超5倍 (09:33)

位於挪威奧斯陸的非牟利組織EAT周四（16日）發表首份關於「食物碳足迹」的報告，比較20國集團（G20）在糧食消耗所造成的碳排放。報告指出，如果所有人像巴西人及美國人般吃牛扒和奶製品，全球人類需要額外多5個地球的食物才能餵得飽。世界自然基金會（WWF）全球食物領袖、同時也是撰寫報告的科學家洛肯（Brent Loken）向法新社表示：「有一小部分國家的人吃掉太多錯誤的食物，代價卻要地球其他地方的人來承擔。」
這份名為「Diet for a Better Future」（為更美好未來的飲食）的報告，探討飲食、健康和氣候變化的關係，同時亦以G20國家的國家飲食指引評級，推測民眾若遵從相關指引所產生的食物碳足迹。
報告指出，飲食習慣對氣候較少傷害的國家包括印度、印尼、韓國、日本和中國。雖然如此，但中國近年因持續經濟增長令肉類及進口食物消耗增加，若全球按其人均飲食碳足迹規模，全球升溫幅度會是2015年《巴黎協定》所定的全球升溫目標（較工業化之前水平不多於1.5℃）的近兩倍。
洛肯說，相對少數富裕國家這些飲食不平衡的狀況，「不利氣候、健康以及經濟」。
G20國家中只有印度和印尼的人均食物碳足迹足夠低以保證《巴黎協定》目標。至於超出氣候門檻最多的國家是阿根廷，達到近5倍，緊接是加拿大、巴西、美國、俄羅斯和澳洲。
（法新社）
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