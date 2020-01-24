新冠肺炎｜東京新增286宗確診個案見單日新高 (16:10)

日本傳媒報道，東京今日（16日）新增286宗新型冠狀病毒確診個案，再次打破疫情爆發以來的單日新高。東京都知事小池百合子表示，當地病毒檢測數量現達到每天4000多個，是疫情以來最大規模，隨着檢測增加，出現確診者的可能性亦提高。
在疫情嚴重的新宿區，病毒檢測站進行的檢測數量，由上月平均每天50個，急增至本月每天120多個，確診率亦由18%上升至33%。愛知醫科大學傳染病學家三鴨廣繁指出，擴大檢測後，新感染個案上升是事實，但隨着住院和重症患者人數增加，將為醫療系統帶來壓力。他又稱，目前的感染雖以年輕人為主，但40至50多歲的患者亦有上升趨勢，這個年齡層與長者接觸機會較多，需對年長患者增加的風險保持警覺。
另外，日本政府為推動本土旅遊的「Go To Travel」計劃，原於本月22日展開，惟隨着疫情反彈，在野黨和部分地方政府均對此表示疑慮，要求中止或推遲計劃。首相安倍晉三表示，政府今日下午將與專家開會檢視計劃。他又稱，高度警覺關注目前的感染情况。
（NHK）
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