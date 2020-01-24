美國名人Twitter帳戶遭黑客入侵疑涉詐財　籲比特幣捐款獲雙倍金額回贈 (10:17)

美國時間周三（15日）下午4時許（香港時間周四凌晨4時許），美國多個名人的社交網站Twitter個人帳戶及公司帳戶懷疑遭黑客入侵，並發出以比特幣捐款能獲雙倍金額回贈的帖文。Twitter帳戶被入侵的名人包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人蓋茨、亞馬遜創辦人兼全球首富貝索斯、美國前總統奧巴馬，以及民主黨總統候選人拜登等。帖文均顯示推廣比特幣的廣告內容，部分附連結。
名人的Twitter個人帳戶被黑客入侵後，其中一則從馬斯克的Twitter帖文稱會把比特幣還給其所有追隨者，追隨者向帖文附上的網絡連結付出比特幣，他將加倍還給追隨者，「你發送0.1比特幣，我發送0.2比特幣」。另一則從蓋茨Twitter帳戶發出的帖文說，「你傳送1000美元，我送回你2000美元」。奧巴馬的官方Twitter也發出呼籲以比特幣捐款的帖文。
《紐約時報》報道，Twitter迅速刪除大量信息，但後來同一帳戶再次發送了類似帖文，說明Twitter無法收回對帳戶的控制權。Twitter表示正在調查事件，並將很快發表聲明。
事件引起用戶關注Twitter的保安措施。Twitter限制發帖文和重設密碼，部分帳戶功能亦受限制。
暫時未知事件所造成的損失，但監察加密貨幣交易的網站Blockchain.com表示，他們發現至少有12.58比特幣，即約11.6萬美元（約90萬港元）已發送到欺詐帖文所提及的電子郵件地址。