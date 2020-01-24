美國名人Twitter帳戶遭黑客入侵疑涉詐財　籲比特幣捐款獲雙倍金額回贈 (10:17)

名人的Twitter個人帳戶被黑客入侵後，其中一則從馬斯克的Twitter帖文稱會把比特幣還給其所有追隨者，追隨者向帖文附上的網絡連結付出比特幣，他將加倍還給追隨者，「你發送0.1比特幣，我發送0.2比特幣」。另一則從蓋茨Twitter帳戶發出的帖文說，「你傳送1000美元，我送回你2000美元」。奧巴馬的官方Twitter也發出呼籲以比特幣捐款的帖文。

《紐約時報》報道，Twitter迅速刪除大量信息，但後來同一帳戶再次發送了類似帖文，說明Twitter無法收回對帳戶的控制權。Twitter表示正在調查事件，並將很快發表聲明。

事件引起用戶關注Twitter的保安措施。Twitter限制發帖文和重設密碼，部分帳戶功能亦受限制。

暫時未知事件所造成的損失，但監察加密貨幣交易的網站Blockchain.com表示，他們發現至少有12.58比特幣，即約11.6萬美元（約90萬港元）已發送到欺詐帖文所提及的電子郵件地址。

（紐約時報/BBC/法新社）

相關報道︰Twitter：黑客瞄準其員工並進入內部系統