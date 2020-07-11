新加坡大選人民行動黨勝出　李顯龍：得票率未如預期 (09:01)

而預期未來會接過李顯龍總理之位的副總理王瑞杰，今次離開從政以來一直紮根的淡濱尼集選區，空降到行動黨在上屆大選中成績最差的東海岸集選區。最終該黨在這選區僅以53.41%對46.59%的得票率差距小勝工人黨，低於上屆的60.73%，或影響王瑞杰未來的個人威望。

在這場有世代交替意味的大選，除了行動黨加強換新血外，工人黨亦有劉程強等明星老將退下火線。結果工人黨守住原有的阿裕尼集選區和後港單選區，更在新創立的盛港集選區以52.13%對47.87%的差距，擊敗由總理公署部長黃志明領軍的行動黨團隊，令人意外。黃志明原是第四代領袖重要一員，落馬後仕途止步。

（路透社/Channel News Asia）

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