新加坡大選人民行動黨勝出　李顯龍：得票率未如預期 (09:01)

新加坡昨日（10日）舉行國會大選，結果於今日（11日）凌晨出爐，執政人民行動黨（PAP）於93個議席中取得83席，但得票率只有61%，較上屆的70%低，接近歷史低點；而在野工人黨（WP）獲得10席，比上屆的6席多。總理李顯龍凌晨舉行記者會表示，人民行動黨得票率未有如預期般理想，投票結果反映民眾於新型冠狀病毒疫情中感痛苦及不確定，形容是一次令人感覺不好的選舉。
而預期未來會接過李顯龍總理之位的副總理王瑞杰，今次離開從政以來一直紮根的淡濱尼集選區，空降到行動黨在上屆大選中成績最差的東海岸集選區。最終該黨在這選區僅以53.41%對46.59%的得票率差距小勝工人黨，低於上屆的60.73%，或影響王瑞杰未來的個人威望。
在這場有世代交替意味的大選，除了行動黨加強換新血外，工人黨亦有劉程強等明星老將退下火線。結果工人黨守住原有的阿裕尼集選區和後港單選區，更在新創立的盛港集選區以52.13%對47.87%的差距，擊敗由總理公署部長黃志明領軍的行動黨團隊，令人意外。黃志明原是第四代領袖重要一員，落馬後仕途止步。
（路透社/Channel News Asia）
新加坡國會大選 相關報道：
星行動黨保政權 反對黨議席料增 政治學者：疫後重振經濟最迫切