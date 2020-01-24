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新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾1183萬宗確診　美國近300萬人染疫 (15:48)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（8日）下午3時半，全球共有逾1183萬人確診新型冠狀病毒，逾54.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：

．美國：累計2,996,098宗確診病例，累計131,480人死亡。

．巴西：累計1,668,589宗確診病例、66,741人死亡。

．印度：累計742,417宗確診病例、20,642人死亡。

．俄羅斯：累計700,792宗確診病例、10,667人死亡。（路透社）

．英國：累計287,880宗確診病例、44,476人死亡。

．韓國：周二（7日）新增63宗確診病例，累計13,244宗；無新增死亡病例，維持累計285宗。（韓聯社）

．日本：周二新增211宗確診病例，累計20,209宗；新增1宗死亡病例，累計979宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）

新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3

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