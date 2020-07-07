加拿大軍人持械闖總督府意圖刺殺杜魯多　被控22罪還押候訊 (20:06)

46歲被告赫倫（Corey Hurren）上周四（2日）駕駛一輛小卡車，在早上約6時40分衝撞麗都廳的鐵閘，其後汽車失靈停下。他一度藏身玫瑰園，並接近杜魯多一家住所附近的溫室，闖入13分鐘後才被守衛的警察發現，當時他持槍。

赫倫於盤問之下聲稱想與杜魯多傾談，警員發現他共攜有一把手槍、兩把霰彈槍、一把政府禁用的M14自動步槍，以及有大量彈藥。他被捕和被控「蓄意威脅總理杜魯多」及另外21項涉及武器的罪名。

案情指出，赫倫從曼尼托巴省鮑斯曼（Bowsman）的住所駕車逾20小時到渥太華犯案。加拿大媒體稱他在卡車內留有字條，但報道沒有披露字條內容。赫倫去年底於社交媒體貼文透露，他是加拿大皇家退役炮兵，最近重新加入加拿大陸軍預備役部隊遊騎兵。

赫倫犯案前，其經營的香腸店於facebook專頁曾發帖文，質疑微軟創辦人蓋茨是新型冠狀病毒疫情的元兇；今年3月亦發帖文響應美國極右組織的陰謀論，稱華府有「深層政府」在削弱總統特朗普的管治。

杜魯多一家因總理官邸裝修而暫住麗都廳，事發時他一家和總督都不在麗都廳。

（加拿大國家郵報/加拿大電視台）