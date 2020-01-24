路透社：TikTok數日內退出香港市場　引消息稱不清楚香港會否納北京司法管轄內 (15:00)

路透社獨家報道，北京實施《港區國安法》後，隸屬於中國「字節跳動」（ByteDance）的TikTok決定退出香港。發言人回應路透社查詢時說：「鑑於近期事件，我們已決定停止TikTok在香港市場的營運。」TikTok行政總裁邁耶（Kevin Mayer）曾經表示，TikTok用戶的數據不是儲存於中國。TikTok亦曾表明，不會應中國政府要求審查內容或取得用戶資料，亦稱至今未有收過類似要求。

根據最新數字，TikTok去年8月在香港擁有15萬用戶。報道引述知情況的消息稱，香港市場不大，公司在港業務錄得虧損。TikTok在全球今年第一季後錄得超過20億次下載。該消息稱，TikTok退出香港，是因為不清楚香港會否完全被納入北京的司法管轄之內。

另外，《港區國安法》實施觸發中美角力進一步升溫。美國國務卿蓬佩奧接受霍士新聞訪問稱，當局正考慮禁止國民使用中國公司的社交應用程式，包括TikTok，警告民眾小心使用TikTok，稱私人資料可能會因此「落入中國共產黨手中」，但他未有詳細解釋美方將對中國程式推出哪些限制措施。

（路透社/霍士新聞/中央社）

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