港區國安法｜英國會議員敦促制裁林鄭月娥　藍韜文未排除可能性 (09:32)

中國駐英大使劉曉明同日舉行網上中外記者會，批評英國政府一直就香港事務發表不負責任言論。對於英國早前宣布向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，劉曉明稱這是粗暴干涉中國內政，公然踐踏國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已就此向英方提出嚴正交涉。

藍韜文拒絕評論劉曉明的言論，但稱中國簽署了《中英聯合聲明》，確保給予港人自由，他表示：「我們想要和中國有正面關係，但這項議題事關信任，是否能相信中國會遵守國際義務，履行國際責任。」

（中央社/路透社/BBC）

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